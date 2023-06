Apostador bahiense ganó 55 millones con la Quiniela Plus

14 junio, 2023

Una suma superior a los 55 millones de pesos ganó un apostador bahiense que acertó ocho números del Quiniela Plus y de esa manera se hizo acreedor al premio mayor del juego. La jugada se realizó en la agencia de lotería situada en Liniers al 500 del barrio Tiro Federal.

“El cliente no se presentó y no está obligado a hacerlo por ventanilla en nuestro local. No tenemos precisado quién es, pero estamos entre tres posibles. Es alguien que juega todos los días y, cualquiera de los tres que sea el ganador, es una persona trabajadora que se lo merece”, expresó Viviana Frank, empleada de la agencia. (labrujula24.com)

