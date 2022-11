Apostillas de una intrincada sesión en el Salón Blanco

24 noviembre, 2022

La última no fue la excepción: la extensa sesión de más de tres horas de duración del Concejo Deliberante dejó una serie de situaciones, algunas insólitas y profusos cruces entre los bloques, más que los acostumbrados:

• Cuarto intermedio en el comienzo: a los gritos en la Presidencia.

• Ávila no cambió de caballo pero no subió a su bloque a la grupa cuando aprobó al parador.

• El reclamo de Gutiérrez por la autoría de la normativa en nocturnidad.

• El enojo de De Grazia por el consejo y observatorio ambiental contra sus pares.

• El Coworking defendido por Ruiz pasado a comisión cuando ya había acuerdo que así sea y Ruiz no estaba al tanto.

• Incluyeron remanidos proyectos de comunicación ya tratados sobre obras públicas.

• “Ticho” Groenenberg pidió por un guard – rail.

• Fuera del Orden del Día incluyeron la difusión de un número telefónico sobre la Trata de Personas

