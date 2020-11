Aprehendido en Huanguelén acusado de disparar contra su expareja en el rostro

Un hombre de 49 años fue aprehendido ayer en un establecimiento ubicado en el Cuartel X de la zona rural de Huanguelén, acusado de intentar asesinar a su expareja de un balazo en el rostro. De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales, personal del Sub CPR Huanguelén acudió al campo tras un llamado que alertaba en torno al hecho.

Allí encontraron a la mujer herida de un disparo, efectuado al parecer con una carabina calibre .22. El padre de la víctima, que previamente había convocado a la fuerza policial, decidió trasladarla al Hospital Municipal “Lucero del Alba” de Huanguelén, pero ante la complejidad de su cuadro, se resolvió derivarla con urgencia al Hospital Municipal de Coronel Suárez, donde permanece internada en terapia con pronóstico reservado.

Mientras tanto, el sospechoso de la agresión fue interceptado por uniformados cuando intentaba escapar del lugar por un camino vecinal, en dirección a la planta urbana de Huanguelén.

Otra comisión de la misma dependencia, el Sub CPR local, resguardaba el lugar de los hechos cuando se encontró el arma que habría utilizado el individuo, con evidencias de que intentó destruirla antes de descartarla. La Policía Científica, por su parte, concretó pericias sobre el arma y también realizó el análisis Dermotest al imputado, que hoy se encuentra alojado en calidad de aprehendido e incomunicado en los calabozos de la Comisaría de Huanguelén, y a disposición de la UFIJ 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca que instruye actuaciones caratuladas “Femicidio en grado de tentativa”.

De testimonios obtenidos a familiares y al hijo menor de la víctima, que estaban en el campo en el momento del hecho, se pudo establecer que no hubo denuncias previas por violencia radicadas por la mujer, no obstante, se indicó que habría intentado separarse de su presunto agresor por maltratos.

