Aprende el nuevo sistema de votación: Vamos Todos a Votar

16 octubre, 2025 0

Este viernes 17 de octubre, a las 18:00, Pablo Garate y su equipo invitan a los vecinos y vecinas del barrio villa Italia y zona para enseñar el nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel (BUP)

Este encuentro está pensado para desarrollarse en diferentes barrios de la ciudad y las localidades, garantizando así que todos tengan la información necesaria para emitir su voto en las próximas elecciones del 26 de octubre, momento donde se elegirán Diputados Nacionales.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y será en el salón de la junta vecinal ubicado en Víctor Manuel 698.

