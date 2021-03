Aprevide ratificó que los eventos deportivos deberán continuar sin la presencia de público

Aprevide ratificó que los eventos deportivos deberán continuar sin la presencia de público. La nota lleva la firma del actual Secretario Ejecutivo de la agencia, Gustavo Gómez, y fue comunicada directamente al Consejo Federal que posteriormente le dio traslado a las ligas de la provincia.



Comunicado oficial

Al Consejo Federal:

Marcelo Moure

S. D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en mi caracter de Secretario Ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A Pre Vi.De) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en referencia al desarrollo de los espectáculos deportivos organizados por las Ligas de Fútbol de la Provincia de Buenos Aires afiliadas al Consejo Federal del Fútbol Argentino

Al respecto, y en virtud de las repetidas consultas y solicitudes realizadas por dichas entidades, corresponde recalcar que ésta Agencia siempre ha sido consciente de los grandes inconvenientes económicos que deben atravesar los clubes al no poder organizar partidos, o torneos de fútbol en sus diferentes categorías, con una concurrencia de público que les permita generar los ingresos necesarios para costear los gastos de organización y el mantenimiento de las fuentes de trabajo

No obstante, resulta necesario recordar que todas las medidas de cuidado, de distanciamiento social y de limitación de asistencia en reuniones públicas establecidas por las autoridades provinciales tienen como único fin la preservación de la salud de las y los bonaerenses frente a las amenazas de la pandemia de COVID-19 puesto que -a la fecha- la situación sanitaria de nuestra provincia de nuestro país y de la región, continúa siendo grave

A pesar de ello, en los últimos días, se ha constatado la realización de eventos deportivos en los cuales se registró presencia de público, no se respetaron las medidas de cuidado sanitario antes mencionadas, e incluso, se habrían vendido entradas para el ingreso masivo a dichos eventos. Ante esa situación, ésta Agencia, en algunos casos a través de la policía, ha dado parte a las autoridades judiciales y procederá a evaluar las sanciones administrativas que corresponda aplicar de confirmarse los supuestos mencionados.

Por todo lo expuesto, es que solicito a Ud., comunique a la totalidad de las Ligas de Fútbol de la Provincia de Buenos Aires que los eventos deportivos deberán continuar desarrollándose sin la presencia de público y con los protocolos sanitarios establecidos oportunamente, y que ninguna reglamentación o normativa municipal se encuentra por encima de las leyes provinciales que habilitan a ésta Agencia, como autoridad de aplicación, a determinar las condiciones en las cuales deben desarrollarse estos eventos deportivos en la provincia de Buenos Aires.

Sin otro particular saluda atte:

Gustavo Gómez

Secretario Adjunto APreViDe

Ministerio de Seguridad

Fuente: Ascenso del Interior.

