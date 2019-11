Aprobaron la Ley de Enseñanza de Folklore en las escuelas

La Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles por unanimidad la enseñanza de folklore en escuelas de todo el país, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada, en las distintas jurisdicciones de Argentina.

La senadora rionegrina Magdalena Odarda, autora del proyecto, habló con Bus 24 y contó que “es para todos los niveles” al tiempo que aseguró que “lo implementamos como un derecho de los estudiantes”.

“Fueron cinco años de luchar, es la segunda vez que presentamos el proyecto que contempla que los Consejos de Educación de cada una de las provincias lo adapte a sus currículas educativas. No es solamente el canto y a la danza, sino también conocer la historia, las raíces, costumbres, nuestra cultura”, agregó.

Consultada sobre cómo comenzó a trabajar en el proyecto, Odarda dijo que “una pareja de profesores de Sierra Grande, que yo tuve en folklore, me trajeron una carpeta preguntándose por qué no se implementaba el folklore en las escuelas. La verdad que es una pregunta que uno se hace, que debería ser así. Empecé a trabajar y después me entere que la Academia Nacional del Folklore estaban hace 30 años con este tema y no podían sacarlo”.

Tras destacar el apoyo de referentes folklóricos, dijo que “para nosotros la sanción fue muy importante, no hubo ninguna objeción, y es lindo porque salió de la gente, no de la cabeza de una política. Estoy orgullosa de irme con esta ley, días previos antes de que termine mi mandato”, concluyó la legisladora.