Aprovechando su viaje a La Plata, Garate visitó al “Cuervo” Larroque

28 marzo, 2026

83
Aprovechando su viaje a La Plata, Garate visitó al “Cuervo” Larroque

El intendente municipal Pablo Garate visitó al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Fue en ocasión de su viaje a la capital de la Provincia convocado por el gobernador Axel Kicillof días pasados.

El propio Larroque lo destaca en su cuenta de Facebook, y expresa:
“Recibí al intendente Pablo Garate con quien realizamos un balance de las políticas del Ministerio Desarrollo de la Comunidad en su municipio y evaluamos los aspectos a fortalecer para seguir acompañando a la comunidad de Tres Arroyos”.