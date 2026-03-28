Aprovechando su viaje a La Plata, Garate visitó al “Cuervo” Larroque
El intendente municipal Pablo Garate visitó al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.
Fue en ocasión de su viaje a la capital de la Provincia convocado por el gobernador Axel Kicillof días pasados.
El propio Larroque lo destaca en su cuenta de Facebook, y expresa:
“Recibí al intendente Pablo Garate con quien realizamos un balance de las políticas del Ministerio Desarrollo de la Comunidad en su municipio y evaluamos los aspectos a fortalecer para seguir acompañando a la comunidad de Tres Arroyos”.