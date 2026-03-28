Aprovechando su viaje a La Plata, Garate visitó al “Cuervo” Larroque

28 marzo, 2026 83

El intendente municipal Pablo Garate visitó al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Fue en ocasión de su viaje a la capital de la Provincia convocado por el gobernador Axel Kicillof días pasados.

El propio Larroque lo destaca en su cuenta de Facebook, y expresa:

“Recibí al intendente Pablo Garate con quien realizamos un balance de las políticas del Ministerio Desarrollo de la Comunidad en su municipio y evaluamos los aspectos a fortalecer para seguir acompañando a la comunidad de Tres Arroyos”.

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