Aqua Center se muda, se renueva y celebra 8 años

2 septiembre, 2025

Aqua Center abre una nueva etapa con la mudanza a su local en Av. Libertad 168, un espacio cómodo, con fácil acceso y pensado para seguir mejorando la experiencia de sus clientes.

“Decidimos mudarnos para estar más cerca de las necesidades de quienes nos eligen”, expresan Jessica y Orlando. “Queríamos un lugar con estacionamiento, accesible y sin alejarnos de la esquina donde crecimos y de la cual estamos muy agradecidos”.

En este nuevo local, Aqua Center continúa ofreciendo las mejores marcas para el cuidado, climatización y mantenimiento de piletas y piscinas, además de accesorios para piletas de lona como esquineros, tapones y parches.

Este cambio llega en un mes especial: el 11 de septiembre Aqua Center cumple 8 años, reafirmando su compromiso de brindar calidad, confianza y cercanía.

