“Aquática” habilitó su gym

8 junio, 2020

La responsable de “Aquática”, Paz Barrionuevo, aseguró que desde hoy retoman la actividad aunque solo en lo que respeta a gimnasio, pilates y sala aeróbica.

“La pileta aún no está habilitada. Sí comenzamos hoy con el gym. Incluso las clases grupales y respetando distancias y demás, e inclusive pilates y la sala aeróbica. Estamos analizando la gente en qué horario vendrá, al cambiar sus horarios laborales. Hoy desde las 7, trabajamos con la toma de turnos, y adaptándonos a la demanda que vayamos teniendo”, sostuvo.

Mencionó que “se podrá trabajar con los aparatos, pero las formas de entrenar serán diferentes. No solo porque habrá menos personas, sino porque habrá un solo profesor. No se compartirán los elementos. Las rutinas se armarán por bloques, luego se desinfectan después para que una vez finalizado lo pueda tomar otra persona”.

