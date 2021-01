Aramberri en un balance de la temporada “la gente se enamora de estos lugares”

25 enero, 2021 Leido: 17

Realizando un balance de cómo se está llevando a cabo la temporada en los destinos turísticos de nuestro distrito, dialogó con LU24, Francisco ‘Pancho’ Aramberri, Director de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

“La primer quincena en el balance general desde lo climático no ha sido muy favorable, pero la segunda quincena viene muy calurosa y puede disfrutar del aire libre en estas extensas playas que tenemos” indicó Aramberri, y agregó que la ocupación de los tres balnearios está siendo muy alta y consideró “sabíamos que estas playas con estas extensiones y estas características iban a ser muy concurridas”.

Asimismo, explicó que para realizar un balance y considerando las distintas restricciones que establece el contexto de pandemia, “tenemos que separar lo que es tema alquileres, que está siendo muy positivo, no hay mucha disponibilidad” y por otra parte, por ejemplo las restricciones horarias, sostuvo que “tal vez el comercio no está trabajando de la forma que se esperaba” por lo que “esperamos que los prestadores de servicios puedan hacer un balance positivo al final de esta temporada”.

En ese sentido, expresó que la cuestión del límite horario de la 1 a.m. “es un tope que es muy temprano para estos días que hay altas temperaturas” de todas formas indicó que “se trata de trabajar, explicar, no tenemos que olvidarnos que estamos en pandemia, mas allá de todo y estamos tratando de que todo funcione medianamente, seguramente se nos están escapando algunas cosas, no todo está saliendo como lo hemos planificado” pero también agregó que se está trabajando para que la temporada se lleve a cabo de la mejor manera posible en los tres balnearios.

“Nosotros, a pesar de esta desgracia que estamos viviendo, creo que lo positivo que tenemos que sacar de que estamos transcurriendo esta pandemia, es que la gente que venga por primera vez a estas playas, y empiece a conocer estos lugares, empiece a apreciar la tranquilidad, la forma de vivir, las playas que tenemos” y comentó que ya se están produciendo consultas por lotes y construcción.

Ante esta posibilidad de crecimiento, sostuvo que es importante que “tanto los prestadores de servicio como el Estado, tienen que estar presentes” y a la altura de las circunstancias que se planteen en el futuro. “La gente se enamora de estos lugares” indicó.

“Hay que planificar, trabajar y ajustarse para que estos turistas inviertan, hagan una casa o un negocio, y mucha gente que también se viene a vivir” manifestó Aramberri y destacó que “fue una visión importante del intendente, la de tratar de dar lo máximo posible de las localidades turísticas para que los turistas se queden, y cada vez más gente elige venir a instalarse a estos lugares”, haciendo hincapié en el crecimiento más que importante en las localidades de Claromecó y Reta.

Subdelegación en el balneario Orense

LU24 consultó al encargado de la cartera de Turismo de la municipalidad, sobre el anuncio que realizó el intendente al inicio de la temporada, sobre la creación de la Subdelegación en el balneario Orense, y sostuvo que generaría “independencia, considerando que es una playa que tiene distancia del pueblo” y por ello, es necesario “poner un equipo de trabajo, con una planificación, con algunas tareas destinadas a que se trabaje ni bien termine esta temporada para la temporada siguiente”.

Esta subdelegación, implicaría una jerarquización de la villa balnearia, por lo que Aramberri manifestó que “una subdelegación en el lugar es una decisión correcta del intendente”, ya que significa mayor planificación para Orense.

Volver