Aramberri: “Va a ser una temporada atípica, va a venir mucha gente”

El director de Turismo de la comuna tresarroyense Francisco Aramberri, opinó sobre cómo será la temporada veraniega en el distrito, y consideró, en diálogo con LU 24 que la misma “va a ser atípica, no va a ser la que todos deseamos”.



Sostuvo que “desde el primero de noviembre quienes tienen casas en los balnearios pueden ingresar a los mismos y creo que esta va a ser una temporada en la que el municipio va a prestar mucha atención en lo que es la prevención con esta pandemia que estamos atravesando”.

“Va a venir mucha gente por la extensión de las playas”

Según Aramberri, “va a venir mucha gente, que optará por estas playas, más extensas, con más libertad, que pueda bajar en su automóvil, por lo que hay que trabajar en la prevención, ayudar para sostener más que nada esta situación y abocarnos a que el turista pueda disfrutar, pase el mejor de los veranos tranquilo, pero también estar con un ojo puesto en la salud, cuidar a nuestro hospital, a nuestros profesionales que hace ocho meses vienen poniendo el hombro y haciendo el esfuerzo enorme para sostener al sistema sanitario y que no se nos vaya por las nubes”.

“Los guardavidas se tienen que dar cuenta del esfuerzo que hace el municipio”

En otro aspecto, el funcionario fue consultado respecto a las declaraciones posteriores de los guardavidas luego de la reunión mantenida con el Secretario de Seguridad Jorge Cordiglia y el coordinador Sergio Bertoncello, en la que se mostraron en desacuerdo con varios puntos analizados, y manifestó que “el municipio hace un gran esfuerzo con el tema de los guardavidas: hoy estamos trabajando para que los turistas vengan y disfruten el mejor verano. Los guardavidas se tienen que dar cuenta que todas las áreas del municipio están enfocadas y ayudando para fortalecer el sistema de salud con el tema de la pandemia; tenemos una temporada enfrente y estamos convencidos que la temporada que va a comenzar el 5 de diciembre es la temporada justa”.

“Los Guardavidas se abocan a la ley 14.798, y todos sabemos cómo salió esa ley, entre gallos y medianoche, entre unas elecciones primarias y unas generales, donde decía que la temporada tenía que tener cuatro meses; nosotros estamos convencidos que tres meses de temporada es lo justo, y veremos si después del 7 de marzo la vamos a extender”, advirtió Aramberri.

“Se trabaja para organizar la seguridad en las tres playas, para que cuenten con los elementos necesarios; somos uno de los pocos municipios que tiene tantos balnearios en la costa y el intendente Carlos Sánchez decidió, y creo que fue lo correcto, las seis horas de cumplimiento para los guardavidas: queremos que puedan trabajar tranquilos, y luego disfruten del descanso y sus familias en el resto del día que les queda”, reconoció.

“Esta es la temporada que podemos ofrecer en un año atípico”

“Esta es la temporada que podemos ofrecer, es un año atípico y si vamos a los números de los guardavidas, me gustaría compararlos con otras playas”, sostuvo y dijo además que el municipio ha hecho un gran esfuerzo para organizar esto; Tres Arroyos es uno de los municipios que mejor paga en el tema y creo que los elementos con los que contamos y vamos a presentar esta temporada son de los mejores”.

“Los municipios que adelantaron la temporada están debiendo cuatro meses”

Muchos de los municipios adelantaron las temporadas y así están: debiendo cuatro meses, debiendo de gobiernos anteriores, de gobiernos actuales, hablar es fácil, pero después hay que tener en cuenta que cuando tenemos que poner los sueldos en las cajas de ahorro de los municipales, no olvidarnos de los otros empleados municipales, porque el municipio en verano no cierra ; el Guardavidas no deja de ser un servidor del municipio, no es un empleado independiente, se lo contrata temporalmente y el municipio debe tomar las decisiones que sean correctas; estamos tratando de cumplir con la ley provincial en varios puntos”.

“Veo declaraciones que se repiten todos los años”

Respecto a la Ordenanza aprobada la semana pasada sobre tablas por el concejo y por mayoría, Aramberri dijo que “más allá que esto se ha politizado, el tema viene desde hace varios años, estamos avanzando la temporada pasada: incrementamos la cantidad, teníamos 106 Guardavidas, creo que es lo correcto para tener un servicio mejor. Nosotros tenemos un coordinador que es el encargado de llevar todo: el direccionamiento en lo que es la playa, el encargado de poner a los jefes que él designe y el guardavida, mas allá de estos puntos que marca la ley 14.798, tendrá que abocarse al ordenamiento que se deriva desde el Departamento Ejecutivo”.

“Estaba todo programado para fantasear un rescate”

“Veo declaraciones que se repiten todos los años: el otro dia me encontré con gente que hizo kitesurf y decían respecto al problema suscitado en la costa que el chico estaba bien, con el agua en la rodilla, saliendo, no estaba en ningún peligro de nada y dos guardavidas entraron a rescatarlo; era como que estaba todo programado para fantasear un rescate; ojalá que no haya ningún accidente, ninguna pérdida de vida humana, nadie lo quiere, nosotros tenemos que reforzar cosas en el Turismo pero también tenemos que reforzar cosas en la salud, en la seguridad”, reiteró.

