Arandú logró dos campeones en la Expo Angus de Otoño en Palermo

25 mayo, 2024



La Cabaña Arandú de la Familia Vizzolini, obtuvo dos nuevos logros en lo que fue la en la Expo Angus de Otoño en Palermo. “Estamos muy contentos sacamos un Reservado Campeón negro y un Reservado Campeón Colorado”, dijo a LU 24 Federico Vizzolini, titular de la Cabaña Arandú.

“Nosotros hace más de ocho o diez años nos pusimos en hacer un trabajo en una línea de animal y no nos desviamos nunca, por lo que logramos no solo los resultados en la pista sino en nuestra parte comercial; estamos trabajando toda mi familia y nuestros colaboradores que se pusieron la camiseta de la empresa y trabajamos codo a codo”, dijo Vizzolini a LU 24.

La presencia de Milei: “Fue algo inédito”

“Fue algo inédito la presencia el presidente Milei, y estamos muy contentos que Karina haya puesto el cubre lomo en nuestro gran campeón: lo primero que le dije al presidente fue Viva La Libertad Carajo, nos dimos un abrazo y Karina se quedó charlando con mi señora y mis hijas, y me parece fundamental, ya que hay muchos políticos que no saben lo que es el trabajo del campo por estar en Buenos Aires y no saben lo que es el trabajo en la agricultura y la ganadería y de todos los pueblo de la provincia, nos deja muy contentos porque que venga alguien a apoyarnos como el Presidente es fundamental en estas alturas de lo que estamos viviendo en nuestro país”, agregó.

“El cuadro con la foto que nos sacaron, va a estar en la oficina permanentemente porque me parece que ojalá lo viéramos muchas veces más pero no creo que sea tan fácil”, finalizó.

