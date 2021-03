ARBA: Moratoria impositiva y régimen simplificado de Ingresos Brutos

30 marzo, 2021 Leido: 46

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, mantuvo un encuentro virtual con representantes de las comisiones de Presupuesto e Impuestos y Legislación General de la Cámara de Diputados para analizar los detalles del paquete impositivo que ingresó en la Legislatura bonaerense la semana pasada.

Durante la reunión, Girard destacó que “uno de los proyectos de ley apunta a la creación de un régimen simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas bonaerenses, que permitirá reducir la informalidad a partir de la inclusión tributaria y financiera”.

“El otro prevé dos moratorias que posibilitarán, tanto a contribuyentes afectados por la pandemia como a empresas que actúan como agentes de recaudación, regularizar deudas impositivas con quitas que pueden llegar al 100% de las multas e intereses”, puntualizó el director de ARBA.

Girard sostuvo que, en la práctica, los proyectos de ley configuran “un conjunto de beneficios fiscales para casi 4 millones de contribuyentes. Son medidas extraordinarias, en un contexto de crisis potenciado por la pandemia, que buscan sentar las bases para retomar el crecimiento, generar empleo y mejorar los ingresos de las y los bonaerenses. Por eso esperamos que la Legislatura acompañe estas propuestas con una rápida aprobación”.

Este paquete tributario forma parte del Programa de Recuperación Productiva impulsado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que incluye a la par de los beneficios fiscales, líneas crediticias y otras medidas tendientes a fomentar la producción, reactivar la economía y generar nuevas fuentes de trabajo.

Respecto de la simplificación de Ingresos Brutos, que beneficiará a cerca de 1 millón de monotributistas bonaerenses, el proyecto prevé agilizar el cumplimiento tributario, reduciendo trámites y restando carga administrativa a las y los contribuyentes.

Cuando el nuevo sistema esté vigente, las personas alcanzadas solo deberán pagar una cuota fija mensual, según su categoría de monotributo. Es decir que al abonar la obligación también estarán pagando, en ese mismo acto, la cuota correspondiente de Ingresos Brutos.

En consonancia con esa simplificación, las y los contribuyentes ya no tendrán que realizar declaraciones juradas mensuales y ARBA los excluirá de los regímenes de recaudación, por lo que ya no se les aplicarán retenciones de ningún tipo.

Girard subrayó que “el nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos es central para la Provincia y va en línea con nuestro objetivo de lograr reducir la evasión con progresividad, para consolidar una estructura tributaria más justa”.

En cuanto a las moratorias, la primera apunta a contribuyentes afectados por la pandemia y comprenderá deudas prejudiciales de impuestos patrimoniales vencidas durante 2020. Es decir que abarcará al Inmobiliario (incluyendo todas las plantas, tanto en su componente básico como complementario), Automotores y Embarcaciones Deportivas.

Con este programa, más de 3 millones de contribuyentes podrán ponerse al día con ARBA. La financiación incluirá como principal beneficio la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada en función de la capacidad de pago.

De esta forma, recibirán mayores beneficios quienes fueron más afectados (micro y pequeñas empresas, cooperativas, personas de bajo patrimonio y quienes realizan actividades en rubros particularmente perjudicados por la pandemia).

La segunda moratoria se enfocará en los agentes de recaudación. Abarcará deudas provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a Ingresos Brutos y Sellos, así como también aquellas efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término, vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2020, tanto en instancia judicial como prejudicial.

Estos planes incluirán la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada según el tamaño del contribuyente, de manera que los mayores beneficios se destinarán a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Las dos moratorias se complementarán con la posibilidad de rehabilitar regímenes de regularización caducos. Esta situación comprenderá a contribuyentes con planes caídos provenientes de los Impuestos Inmobiliario –en sus componentes básico y complementario-, Automotores, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos que dejaron de abonarse durante la pandemia, en el año 2020.

También se podrán regularizar los regímenes de deudas de los agentes de recaudación provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Estas rehabilitaciones serán posibles cuando la caducidad de los planes hubiese operado durante el año 2020.

Volver