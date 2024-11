ARBA ofrece nuevo plan de pagos a contribuyentes bonaerenses

6 noviembre, 2024 0

Desde el lunes pasado y hasta el 15 de diciembre la Agencia de Recaudación ARBA lanzó un nuevo plan de pagos con bonificaciones de hasta un 30 por ciento en los intereses para los impuestos, inmobiliario, automotores y embarcaciones deportivas.

Abarca deudas corrientes como deudas anteriores ya sea en instancia judicial o pre-judicial, según lo anunció a LU 24 el Sub director ejecutivo de recaudación y catastro, Federico Gosman.

El funcionario dijo además que “en Tres Arroyos hay unos 40 mil contribuyentes en total con deudas por hasta 3100 millones de pesos que pueden regularizar en el marco de este plan que abarca toda la provincia en que tenemos 800 mil millones de deuda que entran en el plan”.

“Son dos etapas, hasta el 30 de noviembre, quienes regularicen sus deudas al contado tendrán hasta el 30% de bonificación sobre los intereses como medida que no se afecte al capital la bonificación va hasta el 30% y si no va solamente a los intereses y quienes necesiten pagar en 3 cuotas la bonificación es del 10%. Hay una segunda etapa del 1º hasta el 15 de diciembre donde el pago contado va a ser bonificado en un 25% y no habrá bonificación para el pago en 3 cuotas, por lo que conviene realizarla en noviembre”, explicitó.

“Nosotros tenemos esta ventana de beneficios, para planes de pago, y viene de la mano con las bonificaciones por buen cumplimiento el año que viene, que este año habían sido acotadas, y como requisito es que no tengan deuda previa los contribuyentes, es para premiar a quienes cumplen con el pago de los impuestos al día”, .

“Se puede acceder de manera digital a través de la Web de ARBA y también quienes lo hagan en el micrositio de autogestión de planes de pago quienes tendrán consolidadas sus deudas para poder adherirse al plan con un solo click sin acceder a la clave fiscal. Por cada una de las categorías se puede consolidar el plan de pago”, concluyó Gosman.

Volver