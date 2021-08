Árbitros para el torneo de inferiores del fútbol local

20 agosto, 2021 Leido: 22

Fueron designados los árbitros para los partidos de este sábado del torneo de inferiores del fútbol local:

Desde las 13 hs:

Boca vs. Once (Sub 13 y Sub 17) – Luis Matallán con Pablo Martínez.

El Nacional vs. Copetonas (Sub 13 y Sub 17) – Hugo Plaza con Natalí Otaegui y Francisco Jara

Villa vs. Cascallares (Sub 13 y Sub 17) – Marcial Frelis con Alan Colman.

Alumni vs. Huracán (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) – Juan Bustos con Alan Ibarlucía y Francisco Pozo.

Colegiales vs. San Martín (Sub 13) – Héctor Henríquez con Dalma Cortadi.

Quilmes vs. Independencia (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) Dardo Espinosa con Adan Codagnone y Antonella Cortadi.

Garmense vs. Agrario (Sub 13 y Sub 15) – Miguel Rossi con Matías Vidal.

Desde las 11:30 hs. en cancha de ACDC:

ACDC vs Unión (Sub 13) y Central vs Olimpo (Sub 13) – José García con Gustavo Aguirre.

