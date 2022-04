Arenas Neumáticos cumple 90 años

Una emblemática empresa tresarroyense arriba a sus 90 años de vida: Arenas Neumáticos, concebida originalmente como Gomería Arenas en la esquina fundacional de Dean Funes y Avenida Moreno.

Luego vino la transformación, la mudanza a su emplazamiento actual lindero a la casa familiar, donde nació su actual propietario, Osvaldo Arenas, en 1940, con la empresa ya instalada.

Arenas desgranó anécdotas en diálogo con LU 24, y también se refirió a la particular situación económica que vive Argentina, con disminución en las entregas de cubiertas por parte de las empresas que hacen que no se pueda hacer una correcta comercialización.

“Estoy mirando un número: llegar a 90 años pasando todos los avatares que hubo en el país en todos estos años”, dijo Osvaldo y acotó: “Mi padre fundo la empresa en Dean Funes y Moreno y después se trasladó a Moreno y Constituyentes, y ahí estaba la casa familiar, y la cigüeña me trajo ahí, en el año 40.

“Yo me puse a trabajar con mi padre que tenía problemas de asma y la gomería quedaba sola, así que aprendí el oficio de gomero, y si uno mira para atrás ver a lo que se llegó, a lo que pudimos crecer, es muy importante”.

Respecto a la expansión que tuvo la firma con locales en varios puntos del país, sostuvo “Tenemos 10 locales en distintos puntos del país, estamos en lugares claves, importantes, de la zona, en Bahia, Olavarría, Azul, Tandil, Junín, Pergamino, General Pico en La Pampa y en Buenos Aires en la Central de Descargas. Está bien organizado y en cierto modo uno se siente orgulloso que los hijos continuaran en esto y lo llevaran adelante”.

Sobre la actualidad económica, el empresario afirmó: “Estamos en un panorama bastante incierto por las peleas internas que tienen –el gobierno- y tenemos que recuperar mucho, nos están entregando un diez por ciento de lo que me entregaban hace tres años, y creo que tiene que venir alguien con un plan económico en serio para que podamos crecer, así no vamos a crecer nunca”.

Saludó a su personal y “a la clientela que nos ha ayudado a seguir adelante, y esperemos que Arenas Neumáticos continúe con las otras generaciones de ahora en más”.

“Hubo momentos difíciles pero era distinto, ahora estamos en una situación que no esta tan mal la economía en Tres Arroyos estamos en una isla, ahora si uno tiene el producto tiene oportunidad de venderlo. Creo que esto se puede recomponer con un plan económico en serio-reitero- tenemos un país rico; acá dependemos del campo si el campo anda bien andamos bien todos, esperemos que no les den tanto al campo”, sentenció finalmente.

