Arenas Neumáticos: incertidumbre en el rubro por dificultades para la importación

24 diciembre, 2020

Osvaldo Arenas, propietario de la tradicional gomería tresarroyense, dialogó con LU24 para comentar cómo fue el balance de su comercio del 2020 que ya se va terminando.

El rubro de las gomerías, y los proveedores de neumáticos, se clasificaron como trabajadores esenciales ya que era necesario proveer a las ambulancias y vehículos policiales durante la pandemia. Pero según cuenta Osvaldo Arenas, se sufrió durante todo este año la falta de abastecimiento de mercadería, y en este sentido manifestó “hay mucho faltante de mercaderías a causa de las restricciones a la importación”.



“Por suerte tenia stock y venimos aguantando, hace dos meses que no recibo nada” indicó el empresario y comerciante Arenas, pero agregó “nos vamos comiendo el stock, entonces hoy vendemos pero no sabemos si vamos a reponer y a cuanto vamos a reponer la mercadería”, indicando una notoria incertidumbre y preocupación al respecto.

Arenas Neumáticos cuenta con 20 empleados en la actualidad, y a pesar de las adversidades económicas y de faltante de mercadería para asegurar una estabilidad, ha podido mantenerse funcionando a pesar de las adversidades de la pandemia.

Arenas expresó que hay “insensibilidad por parte del Estado, sabiendo la necesidad que tienen de seguir produciendo, esto está atentando contra el aparato productivo” refiriéndose a las trabas para la importación.

Por otra parte indicó que la situación del país, en realidad, no esta tan mal, “Tres Arroyos es una isla porque hay movimiento, se genera”, haciendo comparación con la crisis del año 2001 en la que el sufrimiento fue generalizado. “Acá si las cosas las hicieran un poquito mejor, podríamos estar aceptablemente bien” finalizó.

Por último, Arena dejó a través de LU24 “un saludo a toda la clientela, y desearles un 2021 que no sea tan complejo”.

