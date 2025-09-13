Arg – Metal, distinguidos a nivel nacional por la Secretaría de Industria

La firma Arg – Metal fue distinguida con el Sello de Buen Diseño por una nueva tolva que fue presentada en Expo Agro en marzo, de una tolva de 40 metros cúbicos, la que se exhibe junto a otros productos en el marco de la Exposición Rural.

El anuncio lo hizo a LU 24 el titular de la empresa, Rolando Fernández, quien además sostuvo que “esta edición es la numero 20 de la que participamos en forma ininterrumpida, y estamos presentando la nueva línea de tolvas, con esta, que es el modelo más grande de la familia de 40 metros cúbicos, que presentamos en Expo Agro, equipo que está en etapa experimental, esperando las licencias, para presentar el año que viene, y estamos muy contentos porque hemos podido evolucionar y ampliar los metros cubiertos, en nuestra planta del Parque Industrial, con un nuevo galpón para armar la línea de montaje”.

“También orgullosos, porque ayer nos enteramos de que este modelo fue distinguido con el Sello de Buen Diseño por la Secretaría de Industria de la Nación, lo que es un compromiso también para adelante”, anunció.

Sobre la comercialización de sus productos y la financiación, dijo que “trabajamos con casi todos los bancos así que se le encuentra siempre la manera; el año viene muy bien, estuvo más calmo en junio – julio, pero hace un mes que retomó el nivel normal”.

“Estamos siempre atentos para poder exportar, pero no están dadas las condiciones para hacerlo en forma directa, sí estamos exportando como proveedores para modelos de otras marcas”, afirmó.

“La idea desde que arrancamos es ir sin prisa y sin pausa, y trataremos de mantener siempre esa línea de trabajo”, concluyó,

