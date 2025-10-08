Arg -Metal, reconocida con el “Sello del Buen Diseño” a nivel nacional

8 octubre, 2025 0

Arg-Metal, la empresa tresarroyense de la familia Fernández, fue distinguida por buen diseño a nivel nacional en el marco del evento MICA 2025 que se desarrolló en el Palacio Libertad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cuatro días y concluyó el pasado domingo.

Dentro de la programación se incluían los nuevos diseños desarrollados por empresas, y en el caso de la firma tresarroyense, el reconocimiento del “Sello del Buen Diseño” fue por la Tolva Auto-descargable a Noria AR-40B.

Esta distinción, otorgada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, destaca la innovación, calidad de diseño y posicionamiento en el mercado de productos argentinos.

“ Nos sentimos muy felices de haber obtenido este reconocimiento que nos motiva a seguir adelante, así como agradecemos a todos aquellos clientes y familia que nos apoyan e impulsan día a día a seguir mejorando. Arg-Metal, 20 años al servicio de la producción”, dicen desde la empresa en su cuenta de Facebook.

