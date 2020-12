ArgenPapa: El precio de la bolsa de papa comenzará a bajar en los próximos días

Desde LU24, se consultó a Sergio Constantino, quien es Director de ArgenPapa, (El portal de la papa Argentina), sobre el precio que se ha observado últimamente muy elevado, con valores que ascendían a los 1100 pesos en algunas verdulerías de la ciudad.

Según indicó Constantino “ahora casualmente comenzó a bajar el precio de la papa”, y entre sus motivos expresó que “la que más incide es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Balcarce, Mar del Plata, Tandil, Miramar, esta zona de producción va a entrar en cosecha el próximo mes” por lo que al haber más disponibidad del producto bajaría el precio. Agregó “cuando entra en cosecha esta zona de la provincia, siempre baja a los valores que estamos acostumbrados a ver en la verdulería que siempre son valores acomodados”.

Según se ha podido analizar, y expresó Constantino “este año producto de la pandemia se dio una situación particular, como se dio con otras hortalizas y verduras, de que como la gente se quedó estable en sus domicilios, y tuvo más tiempo para cocina, se empezó a consumir mucha papa fresca cuando la tendencia era que en el dia a dia y año a año se estaba consumiendo papa en bastones procesados”. Y dada esta situación “la oferta no cubrió la demanda y por lo tanto el precio subió” indico Constantino.

Explicando la situación que estamos viviendo, en el que se advierte un precio elevado, explicó que “el pico que se pudo ver de 1100 pesos, se dio cuando el precio mayorista rondaba en 800 pesos”, y también advirtió que la papa que está viniendo ahora venía de Tucumán hasta hace poco y tiene un alto costo de flete, pero “hoy el precio ronda en 500 y 600 pesos en mayorista con tendencia a seguir bajando” por lo que indicó que en los próximos días se tiene que ver esa baja en las verdulerías. “En general el mercado de hortalizas es un mercado casi perfecto de oferta y demanda” indicó.

Afirmó Constantino que “cuando entremos en cosecha acá en el sudeste se estima que en las verdulerías la bolsa de papa no debería superar los 700 pesos” pero ahora se suman dos factores que van a hacer bajar el precio de la papa en esta zona, una es que va a haber más volumen y otra la distancia, que es más cercana por lo que el valor de flete no influiría.

Comentó como otro punto relevante, que “nosotros producimos papa en Tres Arroyos pero es papa semilla, es la semilla que plantamos en Balcarce por ejemplo”. En ese sentido, indico la semilla que se usa para producir las papas de exportación y distribución en el país, que es la papa tipo “Mc Cain” o pre-frita, que es una papa especial, no la que se puede conseguir en verdulerías, se producen en la zona Tres Arroyos, San Cayetano y Chaves.

Con respecto a la exportación, explicó que la papa tiene un 80% de agua en su composición por lo que la exportación en su estado natural se dificulta, y para poder exportarla para el consumo en el resto del mundo, en su mayoría se exporta de forma pre-frita.

