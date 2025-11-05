Argentina discute el presente, Europa discute el futuro

Mientras la Argentina sigue enfrascada en los mismos temas de siempre —inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y riesgo país—, Europa ya dejó atrás esas discusiones.

Con inflaciones del 2 % anual, monedas estables y un desempleo cercano al 6 %, las economías europeas se concentran en otro debate: cómo enfrentar el impacto laboral de la inteligencia artificial.

La diferencia es profunda.

Nosotros seguimos discutiendo cómo estabilizar la economía; ellos, cómo sostener el trabajo en la era digital.

En la Argentina, el desempleo ronda el 6,6 %, pero más de un tercio de los trabajadores son informales y los salarios reales siguen cayendo.

En Europa, el problema no es la falta de empleo sino cómo cambiará ese empleo en los próximos cinco años.

Los informes europeos advierten que hasta el 40 % de las tareas actuales podría automatizarse antes de 2030.

Están en riesgo los administrativos, los operadores de atención al cliente, los choferes, los empleados de oficina y los operarios industriales, pero también tareas más intelectuales, como la redacción de informes, el análisis de contratos, la elaboración de reportes y la traducción de textos, que hoy la inteligencia artificial ya puede resolver en segundos.

A la vez, se fortalecen otros oficios y profesiones: técnicos en mantenimiento, software y robótica, analistas de datos, y trabajos donde el contacto humano es esencial —salud, educación, cuidados, gastronomía y oficios calificados—.

Europa ya impulsa programas de capacitación digital y nuevas normas para adaptar su mercado laboral a esta transformación.

Mientras allá discuten cómo trabajar en el futuro, nosotros seguimos peleando con los desequilibrios del presente.

Y ésa, quizás, sea la mejor síntesis de la distancia entre los países que ya resolvieron sus problemas estructurales y los que todavía están atrapados en sus urgencias cotidianas.

Carlos Ordóñez

