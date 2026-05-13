Argentina entre la lluvia de dólares y el riesgo de repetir la historia – Carlos Ordóñez

13 mayo, 2026 0

La economía argentina hoy gira alrededor de tres objetivos centrales del Gobierno: juntar dólares, sostener el déficit cero y mantener la inflación en baja.

Argentina proyecta exportaciones cercanas a los 100.000 millones de dólares gracias al agro, Vaca Muerta, petróleo, gas, litio y cobre. Al mismo tiempo, las importaciones siguen deprimidas por la baja actividad, generando un superávit comercial estimado en unos 15.000 millones de dólares.

Pero el problema histórico argentino no es solamente generar dólares, sino retenerlos.

Una parte importante termina en ahorro, turismo, pagos de deuda privada, regalías y servicios al exterior. Eso ayuda a sostener un dólar relativamente estable y una inflación más baja, aunque también empieza a generar atraso cambiario y pérdida de competitividad.

Ahí aparece el riesgo de la llamada “enfermedad holandesa”: cuando ingresan muchos dólares por recursos naturales, el tipo de cambio se atrasa y el país se encarece.

Noruega utilizó el petróleo para crear un fondo soberano para futuras generaciones. Emiratos Árabes hizo algo similar con sus recursos energéticos.

Argentina enfrenta ahora esa misma discusión: qué hacer con esta lluvia de dólares provenientes de recursos finitos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre.

La historia latinoamericana ya dejó una advertencia. Potosí enriqueció durante siglos al Imperio Español con su plata, pero gran parte de esa riqueza nunca quedó en la región.

Por eso, la gran discusión económica argentina empieza a ser no solamente cómo conseguir dólares, sino qué hacemos con ellos y cuánto queda para el futuro.

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