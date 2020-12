Argentina venderá a China 1.2 millones de toneladas de soja por USD 500 millones

El presidente Alberto Fernández participó este mediodía, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, del anuncio del acuerdo entre las compañías Syngenta y Sinograin Oils Corporation para la venta a China de 1.2 millones de toneladas de soja originaria de Argentina y Uruguay, por un monto superior a los 500 millones de dólares.



Durante el acto, en el que la agrícola Syngenta también celebró su 20° aniversario y anunció un plan de inversiones en el país por 25 millones de dólares hasta 2022, el mandatario reflexionó: “Debemos ser capaces de pensar un mundo en conjunto y entre todos, y darnos cuenta de la importancia de estar unidos”.

“Ninguna sociedad es sociedad si uno gana y otro pierde, y para eso hace falta que unamos esfuerzos para encarar ese futuro”, añadió el jefe de Estado que estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; y el CEO de la empresa, Antonio Aracre.

El mandatario recordó que “días atrás se hizo la reunión del G20 donde líderes del mundo reflexionamos sobre lo que ha pasado, cuando el mundo entero se desplomó por la presencia de un virus que nadie esperaba”, al tiempo que reflexionó: “En este tiempo la vida de todos los ciudadanos se modificó, pero volver a la normalidad que conocimos es condenar a la miseria a millones de seres humanos”.

En ese sentido, aseguró: “Tenemos la oportunidad de hacer una Argentina no para algunos sino para todos, que no deje a nadie en la vereda sino que les dé un techo a todos” y afirmó: “Así tenemos que pensar la Argentina del futuro, con desarrollo tecnológico y científico y donde el Estado tiene que estar presente, presuroso, ágil y eficiente”.

En tanto, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que participó de la ceremonia a través de una videoconferencia, señaló que “el gran potencial de la Argentina es poder contar con industria, campo, y con esa combinación virtuosa que se fue tecnificando con el tiempo”. Y agregó: “Debemos sumar la capacidad de nuestra gente al acompañamiento de los sectores productivos, la ciencia y la tecnología”.

A su turno, el CEO de Syngenta destacó la “visión estratégica de largo plazo” de la empresa, al tiempo que explicó que el desarrollo implicará un “proyecto estratégico clave de integración vertical en la cadena de valor, donde conectaremos a los productores argentinos con los importadores en China, lo que significará que les transmitiremos todas las ventajas para mejorar su competitividad”.

La iniciativa Agri Value Chain (Cadena Integrada de Valor en Agro) tiene como objetivo mejorar las condiciones de los programas de cobranza a través del canje de granos, exportar directamente al mercado chino tanto el grano como sus productos derivados, y fomentar la cooperación de toda la cadena agroindustrial.

En tanto, el plan de inversiones de Syngenta permitirá a la empresa realizar mejoras de infraestructura en sus dos plantas de procesamiento de semillas y en sus centros de investigación, ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe.

La empresa es una de las principales líderes en el mercado de protección de cultivos y en el negocio de semillas de alto valor, y en nuestro país emplea de manera directa a más de mil personas.

Participaron también del acto los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo; Matías Kulfas; y Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el intendente de Venado Tuerto; Leonel Chiarella; y el embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenberg.

