Argentina vota: se realizan las elecciones para renovar el Congreso

25 octubre, 2025 41

Un total de 54.794 ciudadanos están habilitados para votar en 161 mesas en Tres Arroyos este domingo de 8:00 a 18:00, en las elecciones legislativas de medio término para determinar sus representantes en el Congreso de la Nación.

En la provincia de Buenos Aires, se renuevan 35 bancas de la Cámara de Diputados. Otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también eligen a sus representantes a la Cámara de Senadores.

Las expectativas están puestas según anticiparon algunos medios tanto nacionales como internacionales, en plebiscitar la gestión de gobierno del actual presidente, a dos años de su asunción.

Distintas alianzas se presentan al acto electoral, y cabe recordar que este año se implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), una herramienta de votación que agrupa toda la oferta electoral en una sola papeleta.

Dado que la provincia de Buenos Aires elige diputados nacionales, los electores bonaerenses deben marcar una sola opción en la BUP.

Los bonaerenses deben elegir entre 15 fuerzas políticas que compiten por las 35 bancas de diputados.

Vale agregar que, como candidatos suplentes a diputados en la lista libertaria, hay dos tresarroyenses: Daniela Pozzoni y Alejandro Finocchio.

Volver