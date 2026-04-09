Argentino, Colegiales, Olimpo y Huracán semifinalistas de la Copa Ciudad femenina
Este miércoles, en el Mateo Catale, se definieron las semifinalistas de la Copa Ciudad del Fútbol Femenino. Los equipos clasificados son: Argentino Junior, Colegiales, Olimpo y Huracán.
Resultados:
Huracán 2 – Argentino 0
Goles: Pilar Santarena y Eugenia Gago para Huracán.
Incidencias: Maribel Caraballo erró un penal.
Olimpo 1 – Colegiales 8
Goles: Evelyn Quintela-3-, Juanita Miguel-2-, Brisila Rodríguez, Magali Gonzalez y Cristina Gonzalez para Colegiales; Vanesa Guevara para Olimpo.
El Nacional 2 –Villa del Parque 1
Goles: Micaela Monterrosa para Villa; Florencia Henríquez y Rocio Mansilla para El Nacional.
Libre: Central
Posiciones finales:
Grupo A:
Argentino 6 – clasificado 1
Huracán 6 – clasificado 2
El Nacional 6
Villa del Parque 0
Grupo B:
Colegiales 6 – clasificado 1
Olimpo 3 – clasificado 2
Central 0
Próximo Partidos, cruces de Semi-Finales:
Colegiales – Huracán
Argentino – Olimpo