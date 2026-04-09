Argentino, Colegiales, Olimpo y Huracán semifinalistas de la Copa Ciudad femenina

9 abril, 2026

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Argentino, Colegiales, Olimpo y Huracán semifinalistas de la Copa Ciudad femenina

Este miércoles, en el Mateo Catale, se definieron las semifinalistas de la Copa Ciudad del Fútbol Femenino. Los equipos clasificados son: Argentino Junior, Colegiales, Olimpo y Huracán.

Resultados:

Huracán 2 – Argentino 0

Goles: Pilar Santarena y Eugenia Gago para Huracán.

Incidencias: Maribel Caraballo erró un penal.

Olimpo 1 – Colegiales 8

Goles: Evelyn Quintela-3-, Juanita Miguel-2-, Brisila Rodríguez, Magali Gonzalez y Cristina Gonzalez para Colegiales; Vanesa Guevara para Olimpo.

El Nacional 2 –Villa del Parque 1

Goles: Micaela Monterrosa para Villa; Florencia Henríquez y Rocio Mansilla para El Nacional.

Libre: Central

Posiciones finales:

Grupo A:

Argentino 6 – clasificado 1

Huracán 6 – clasificado 2

El Nacional 6

Villa del Parque 0

Grupo B:

Colegiales 6 – clasificado 1

Olimpo 3 – clasificado 2

Central 0

Próximo Partidos, cruces de Semi-Finales:

Colegiales – Huracán

Argentino – Olimpo

Argentino, Colegiales, Olimpo y Huracán semifinalistas de la Copa Ciudad femenina