Argentino Junior cumple 79 años

1 mayo, 2026 0

Una de las prestigiosas entidades de la ciudad, Argentino Junior, cumple hoy 79 años de vida institucional, ya que nacía a la vida un 1 de mayo de 1947.

Los Bichos Colorados están identificados mayoritariamente con el fútbol, que a través de su historia ha sabido tener muy buenos jugadores, aunque en los últimos años el básquetbol se constituyó en el deporte con más protagonismo del club y lo ha llevado a ganar 7 torneos oficiales en primera división.

En oportunidad del Aniversario, hablamos con Fabian Ibarlucía, referente del fútbol que contó que lleva más de 20 años en el club trabajando fundamentalmente con los chicos, donde se hace un gran esfuerzo para tenerlos dentro de una cancha de fútbol practicando este deporte que es orgullo de la gran barriada de Villa Italia donde está su campo de deportes.

Argentino también supo de otros deportes como la competencia de motos, bochas y otras actividades que han sido estandarte de una institución orgullo de nuestra ciudad.

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