Argentino Junior es el campeón del Torneo Clausura de Cuarta División

9 noviembre, 2025

Este domingo se jugó la última fecha del Torneo Triangular de Cuarta División y sin jugar, Argentino Junior se coronó campeón del Torneo Clausura de la categoría.

Esto se produjo debido a que Deportivo Garmense no pudo vencer a Unión por los goles que necesitaba y el Bichito se quedó con el título.
La próxima cita en la categoría será con la Final del Año entre Unión (campeón del Apertura) ante Argentino Junior (campeón del Clausura).

Resultado:
Unión 2 – Deportivo Garmense 3
Goles: para Garmense, anotaron Balthazar Caparros -2- y Agustín Décima; mientras que, para Unión, Santiago Vidal y Christian Furriol. fueron los anotadores.

Posiciones:
Argentino Junior 4 PTS (+2)
Deportivo Garmense 4 PTS (+1)
Unión 0 PTS

