Argentino Junior es el campeón del Torneo Clausura de Cuarta División

9 noviembre, 2025 0

Este domingo se jugó la última fecha del Torneo Triangular de Cuarta División y sin jugar, Argentino Junior se coronó campeón del Torneo Clausura de la categoría.

Esto se produjo debido a que Deportivo Garmense no pudo vencer a Unión por los goles que necesitaba y el Bichito se quedó con el título.

La próxima cita en la categoría será con la Final del Año entre Unión (campeón del Apertura) ante Argentino Junior (campeón del Clausura).

Resultado:

Unión 2 – Deportivo Garmense 3

Goles: para Garmense, anotaron Balthazar Caparros -2- y Agustín Décima; mientras que, para Unión, Santiago Vidal y Christian Furriol. fueron los anotadores.

Posiciones:

Argentino Junior 4 PTS (+2)

Deportivo Garmense 4 PTS (+1)

Unión 0 PTS

