Argentinos inventaron un casco que reemplazaría en algunos casos al respirador artificial

30 junio, 2020

Uno de los referentes de la compañía “Ecleris”, Marcos Ledesma, explicó a nuestra emisora de qué se trata el invento realizado por ingenieros de la firma, que desde hace una semana fue aprobado por la ANMAT y podría reemplazar el uso del respirador artificial, en algunos casos de pacientes con coronavirus.

“Creamos una especie de escafandra que tiene una pieza ajustada al cuello y una burbuja de plástico liviana la cual se coloca sobre la cabeza. De esta manera, el paciente recibe oxígeno dentro de esta estructura y lo recibe a alta presión. Le distendemos los pulmones y evita que se contagie el personal médico además”, detalló.

Mencionó que la idea de dicha creación “surge de la situación particular de un socio mío al que lo internaron por covid-19, al inicio de la pandemia. Le dieron oxígeno por varios medios y terminó entubado en coma y por suerte se recuperó y cuando estaba despierto, él me dijo que había visto algo parecido a esto en Italia. Estos estaban agotados en el mundo y decidimos empezar a desarrollar uno acá. Es una modificación de algo que ya existe para este uso. Fue aprobado hace una semana en ANMAT y ya tenemos pedidos de sanatorios y clínicas. Hace que muchos pacientes antes de entrar al respirador logren no hacerlo. Hay un 30 por ciento que con este casco evitarían el uso”.

Destacó Ledesma que actualmente se encuentran exportando, “porque tuvimos en otros países aprobación anterior como es el caso de Chile, Guatemala, Honduras y otros como la India, Sudáfrica y Arabia Saudita.

“El costo es muy inferior. Son reusables a diferencia de los italianos que eran descartables y es muy útil también en la etapa posterior al uso del respirador”, indicó.

