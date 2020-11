Ariel Garzón: el recuerdo del mediocampista Cascallarense que jugó contra Maradona

Ariel Garzón y su hermano Walter conformaban el equipo de fútbol de Cascallares que enfrentó al “Diez” en aquel partido a beneficio de Caminemos Juntos aquel 27 de febrero de 1992, y recordó junto con LU24 el paso de Maradona por nuestra zona.



La anécdota inolvidable para Ariel empezó luego de la victoria del campeonato comercial, según relata: “Nosotros después que termino el campeonato y salimos campeones, que representábamos a Mercado Los Tigres que era de Di Rocco, nos hacen una cena agasajo en ‘el Rancho de Chichi’ en ese momento, y cuando termina la cena, se para Chichi y nos dice a todos ‘chicos tengo que hacerles una propuesta a ver si se animan’ y empezó a explicar todo, y nos dice ‘¿se animan a jugar contra Maradona?’, ‘nos mirábamos y decíamos esto es una joda’. Creyendo casi imposible esa posibilidad”, Ariel destaca lo jóvenes que eran en ése momento, como por ejemplo el arquero del equipo que tenía 16 años.

Cuando llegó el día del partido, el Cascallarense, relata su inolvidable recuerdo, y contó a LU24: “Yo me lo chocaba constantemente porque jugaba de 5, y encima después terminamos yendo a comer con él”, “para nosotros fue algo imborrable”, ya que eran en su mayoría jóvenes de 17 años oriundos de su misma localidad.

Como corolario de semejante evento, Garzón conserva una imagen de su partido contra el Diego, y comentó “mi viejo trabajaba en Oriente, y un dia aparece a la noche y me dice ‘mira lo que me dieron’” y era un diario de La Nueva Provincia con la foto de Garzón intentando interceptarle una pelota al Diego, hazaña imposible pero que le generó un recuerdo para toda la vida, de aquel partido entre “Mercado Los Tigres” contra “Amigos de Marisol”.

