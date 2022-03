Ariel Ortega y Navarro Montoya adelantan el River – Boca

En la tarde de hoy, el ex arquero Xeneixe el “Mono” Navarro Montoya, el “Burrito” Ortega y el ex jugador de Atlas Severino, estuvieron en Tres Arroyos y dialogaron con LU 24. El “Mono” y el “Burrito” opinaron del superclásico que viene.



Navarro Montoya

“El River -Boca que se viene, es para disfrutar, con el Burrito Ortega que vino conmigo, tenemos tantos superclásicos y además del vínculo de fútbol. Nos une el respeto y el afecto mutuo. En los superclásicos no hay favoritos, no hay injerencia en esos partidos, son únicos, diferentes, son bisagra, yo en los 44 clásicos que jugué, nunca entendí a Boca o River como favoritos” dijo.

Con respecto a Benedetto agregó: “El ‘Pipa’ ocupó un rol que no le corresponde, ya habían actuado el técnico y el Consejo del Fútbol, no debió tomar cartas en el asunto”.

“Hay miles de chicos que no cometen esos errores como el de Almendra, estos episodios son minoritarios, no tenemos que usar esto para estigmatizar a los jóvenes. Boca es mi casa, jugué 9 años y soy uno de los futbolistas con más partidos en el club, he trabajado con inferiores como Director General, siempre estoy en Boca” culminó.

Ariel Ortega

“Este Boca contra River lo veo tranquilo, como hincha, ya lo hemos disfrutado bastante, voy a verlo a la cancha”, dijo Ariel “Burrito” Ortega quien jugó en el millonario logrando convertirse en uno de los iconos más queridos por el pueblo riverplatanse. “Actualmente estoy trabajando en River, con los chicos de la pensión, y con la pandemia se paró un poco. Ojalá que se pueda reactivar” agregó.

“Al River actual lo veo bien, con jugadores jóvenes, que están jugando muy bien y eso alegra la vista y lo disfruto. La unión del técnico y jugadores le está haciendo bien al club de mis amores. Gallardo es el artífice de todo y es normal que la gente lo idolátrice, todo este tiempo ha ganado muchas cosas importantes. Siempre me acuerdo de los clásicos, de haberlos jugado y disfrutado”, subrayó.

De la Selección dijo que “a la Argentina le hizo bien ganar la Copa América, ojalá que le vaya igual que en la copa América, en el Mundial que es el objetivo. Tiene los mejores jugadores, hay que prepararse y llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo”, comentó.

Wilson Severino

El ex jugador de Atlas, manifestó que “estoy jugando en el Sénior de River, con Ariel y el “Mono” he conocido lugares fantásticos, conocí equipos del ascenso como Newbery, Olimpo de Bahía, Huracán y Boca de Tres Arroyos”.

Por otro lado, señaló que “conocí jugadores que han hecho sacrificio, de dejar la familia para jugar, como acá y en Europa. Mis historias se reflejan en jugadores y dirigentes. Ojalá Tres Arroyos vuelva a tener un equipo en Primera con lo tuvo con Huracán, se merece estar a la altura de AFA. Yo estuve haciendo una pretemporada en Claromecó y jugué un partido en el estadio de Huracán. Me encanta volver acá”.

“Mi retiro fue soñado, jugando contra River en una copa argentina, Dios me puso allí y se me pone la piel de gallina recordarlo. Ahora trabajo en el ferrocarril, en la parte deportiva de la Unión Ferroviaria y sigo jugando fútbol en el sénior de River y en el potrero”, informó

“Tengo una familia, agradezco a Dios y a la gente que me cruzo. Con Atlas tengo vínculo para toda la vida, estoy a 60km, de donde vivo y he ido en colectivo y en camión al club. Cada tanto voy a verlo a la cancha, y visitar a los viejos dirigentes y viejos periodistas y pisar ese pasto donde grité tantos goles. El jugador de fútbol no tiene categoría, deja el alma en el potrero y en el equipo que le toque jugar, gritando los goles ante 10 personas o 10 mil personas, naces y morís jugador de futbol”, finalizó.

