Ariel Sánchez, al mando de la Secretaría de Hacienda

4 septiembre, 2023

En los últimos días, se conoció que Federico López Di Fondi renunció en el cargo de Secretario de Hacienda y en su lugar, ingresó Ariel Sánchez. Este lunes por la mañana, el flamante funcionario conversó con LU 24 y brindó detalles de lo que será su futura gestión en el área económica municipal.

En este aspecto, Sánchez comentó: “yo trabajo con Federico y comenzamos juntos hace tiempo, siempre formamos un buen equipo. Fue una sorpresa para mí también porque no había pensado que iba a ser en este momento.”

Y agregó: “desde el momento que acepté también políticas tributarias, uno sabe que si se desempeña bien continúa y si uno no hace las cosas bien, puede terminar en su casa. La mentalidad siempre es dar lo mejor, Federico conmigo siempre trabajo muy bien y estoy en conocimiento de lo que hizo y le quiero dar continuidad, porque para mí es una conducta impecable.”

Sobre su nuevo cargo, destacó: “agradezco que me toca trabajar después de Federico, porque está todo en orden. Eso me da tranquilidad y puede que haya a desafíos, que lo es para mí y estoy confiado de que podemos llegar a muy buen puerto, porque no debería haber grandes cambios.”

Cabe destacar, que según comentó Sánchez, en su lugar dentro de Políticas Tributarias, “va a estar la misma gente que me reemplazó cuando tuve vacaciones. La idea es en algún momento, venga una persona de La Plata, y que en julio trabajó muy bien. No es algo fácil ni lo he charlado con él hasta ahora y mientras tanto, lo harán las chicas que están trabajando conmigo.”

