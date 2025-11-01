Ariel Wolfram pasó por El Perseguidor 269

Este sábado, en la edición número 269 de El Perseguidor, Hugo Costanzo entrevistó a Ariel Wolfram, actual jefe del canal CELTA TV, con una amplia experiencia en el rubro televisivo, al que se sumó desde muy chico colaborando con su padre Freddy, un verdadero especialista en el tema.

A lo largo de la charla, inicialmente recordaron las publicidades que realizaron de manera conjunta para Canal 2 Tres Arroyos Televisora Color, creadas en King Publicidad, y después el diálogo pasó por diversos temas vinculados a la labor desarrollada como camarógrafo de Wolfram, y anécdotas que fueron surgiendo en la tarde sabatina por LU 24.

Como siempre, hubo otros temas de interés cultural, la visión de Tato Bores sobre temas que tienen absoluta actualidad hoy día, y muy buena música para compartir.

