Armamos el menú de la semana

17 octubre, 2024 0

Muchas veces escucho frases como: “no sé qué cocinar”, “no tengo nada para preparar la cena”, “siempre cocino lo mismo, no se me ocurre otra cosa”, “voy al súper, gasto un montón y cuando llego a casa no tengo nada para cocinar” ¿te paso alguna vez esto?

Hoy les dejo algunas ideas prácticas para que puedan usar en el día a día, teniendo una alimentación nutricionalmente equilibrada y con el menor costo posible (económico y mental jajaja).

Pensemos la semana de lunes a viernes que es cuando hay más horarios y obligaciones, y arranquemos por una sola comida principal, almuerzo o cena, si cocinas a la noche te puede quedar para el medio día siguiente.

Armemos un esquema desde las proteínas (carnes, huevos, lácteos, legumbres), asignemos una por día, por ejemplo:

Lunes de huevo- queso- ricota: puedo hacer omelette, tarta, canastitas.

Martes de pescado: en milanesa, medallón, tarta.

Miércoles de legumbres (garbanzo, lenteja, arveja, porotos, soja) en hamburguesas, ensaladas guiso.

Jueves de pollo: a la plancha, para rellenar un vegetal o para hacerlo relleno.

Viernes de vaca o cerdo: podes usarlo en milanesa, pastel de vegetales o fajitas.

Siempre el plato tiene que tener la mitad de verduras, así que si haces tartas selecciona vegetales diferentes, pone variedad en los platos para tener una nutrición completa y equilibrada.

Una vez que decidiste día por día y pensaste el formato en el que vas a cocinar, solo resta hacer la lista de compras, con las cantidades lo más acotadas posibles. Esto evitará que compres cosas que no te sirven, disminuyendo tu costo mensual en supermercado.

