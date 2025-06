Arnaldo Guglielmetti: “las divisiones dentro de los bloques son dolorosas”

El concejal mandato cumplido Arnaldo Guglielmetti habló con LU 24 sobre la nueva composición que tendrá el Concejo Deliberante, luego de la diáspora producida en Juntos ante la salida de Omar Bartneche y Eduardo Giordano para conformar el bloque de La Libertad Avanza.

Alejado de la actividad política, Guglielmetti sostuvo que “a través de las noticias que salieron esta semana a través de la composición de los bloques, Guglielmetti dijo que “las divisiones dentro de los bloques son dolorosas en varios aspectos, si lo miramos desde la mirada de los protagonistas seguramente habrán sentido que no podían estar en el lugar para el que habían sido elegidos, la etiqueta política en la que habían sido elegidos, pero los que no estamos metidos en la discusión interna eso no se ve con demasiados buenos ojos, y eso lo hemos aprendido a lo largo de este tiempo, incluso en carne propia”.



Estoy viviendo el momento como ciudadano, pero me parece muy interesante porque se está reconsiderando el sistema de partidos, y la irrupción de Milei ocasionó un cimbronazo, porque no saben donde van a quedar ubicados definitivamente, y el común de los ciudadanos estamos medio tironeados como Tupac Amarú para ver que rumbo tomamos”.

Las noticias aparecen como algo contradictorio, para ver si se realiza una adhesión o una alianza, porque es necesario encontrar una alternativa a lo que gobierna la Provincia y no reflejan las ideas o valores que consideramos más convenientes; creo que tenemos que vivir una linda experiencia en política para analizar cómo se van dando los movimientos políticos”.

