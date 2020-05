Arresto domiciliario a presos: Garate apeló a que la justicia “recupere el sentido común”

“La justicia tiene que recuperar el sentido común”, dijo el diputado Pablo Garate respecto de situaciones que se dieron en la región, donde accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria detenidos por abuso sexual que terminaron regresando cerca de sus víctimas. Y anunció que si los jueces incumplen con la normativa pueden ser pasibles de ser sometidos a juicio político.



“Desde el punto de vista legal y jurídico hay que decir que en muchos casos en los que estamos trabajando no se ha tenido en cuenta, como lo dice la ley nacional que es de orden público, la opinión de la víctima, que se entera de que se ha dado arresto domiciliario a su abusador muchos días después de que ya es un hecho. Y en algunos casos ni siquiera se ha notificado a los fiscales, que han podido apelar con los arrestos domiciliarios ya consumadas”, advirtió.

“En algunos casos se usan argumentos contradictorios, porque se habla de salud y se libera detenidos de la cárcel de Saavedra, considerada modelo y en una localidad donde no hay casos de coronavirus, y vuelven a Bahía Blanca donde hay 36”, sostuvo el legislador.

“En situaciones como esta hay que dejar de lado la política y apelar al sentido común, y en este aspecto, donde observamos la revictimización de personas abusadas que se encuentran con el condenado, porque en muchos casos no hablamos de presos con prisión preventiva, viviendo otra vez cerca de su casa, hay que ser muy contundente: así como las acciones de los vecinos tienen consecuencias, las de los jueces también, y en este sentido, por mi propia experiencia como integrante de varios jurys, puedo decir que el sistema funciona”, concluyó.

