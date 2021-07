Arriba Todos juntos, y abajo ¿también?

18 julio, 2021 Leido: 392

Esta semana se completó la oficialización de las alianzas que competirán en las legislativas de este año, y en el Frente de Todos, a nivel provincial, se vislumbra la intención de armado de una lista de unidad, lo que parece ser parte de una estrategia de fortalecimiento de la coalición gobernante y una línea que han bajado los principales dirigentes nacionales de este espacio. Entre las alianzas inscriptas están prácticamente todos los sectores que tienen representación en el peronismo de Tres Arroyos: están el Partido Justicialista, Somos Tres Arroyos (el sello de Pablo Garate desde 2019), el Frente Renovador (que albergó a peronistas que en su momento se encolumnaron detrás de Sergio Massa e incluso fueron desafiliados del PJ), Kolina (sector referenciado en Alicia Kirchner, con dirigentes en el ámbito local y en Orense), el MILES TTT (el espacio de Juan Vera) y el Partido de la Victoria (que en 2019 hizo base en Claromecó con dirigentes como Adela Tiemersma y Alberto Cascini). La incógnita está dada en torno a si será posible que todos estos espacios, junto a las agrupaciones locales y el sindicalismo, logren el acuerdo para conformar una única nómina de precandidatos a concejales como se pretende “desde arriba”.



Los nombres que circulan por estos días en Tres Arroyos no alcanzan para despejar esa duda pero se acercan bastante. Julio “Pity” Federico es número puesto para encabezar, y la semana pasada se lo vio acercarse al “kirchnerismo duro” –un sector que lo considera un claro representante del Frente Renovador, por lo que no termina de digerirlo como candidato- cuando hizo actividades de campaña con un ultra k como Ezequiel Guazzora. Aun con reservas, se especula con que finalmente primará la intención de voto que ha logrado capitalizar, y que otros posibles candidatos no están en condiciones de disputarle. Otro nombre hasta hace unos días parecía ser el de Martín Garrido, de activa campaña en las redes sociales pero sin un puesto claro en la nómina que se va a presentar el sábado 24.

El cupo femenino establece que entre los primeros tres candidatos tiene que haber necesariamente una mujer, y Noelia García, trabajadora de ANSES, podría convertirse en la prenda de la unidad. La delegada gremial ocuparía el lugar que reclama el sindicalismo local en la lista peronista, y además se especula, por una cuestión familiar, que el diputado Carlos “Cuto” Moreno no le va a retacear apoyo.

Por el lado de los “outsiders”, extrapartidarios con los que todas las fuerzas políticas suelen coquetear para mostrar “renovación” aun cuando después se ven más o menos siempre las mismas caras, está virtualmente descartado que el comerciante Cristian Camus, que a través de LU 24 hizo saber de su voluntad de participar, sea tenido en cuenta para alguna candidatura. De hecho sus declaraciones causaron sorpresa.

Pero todavía hay que ubicar a unos cuantos dirigentes más con pretensiones, y allí no estará fácil la compulsa. La aparición de Mercedes Moreno (Agrupación Eva Perón), la última candidata a intendenta por el peronismo que se mantuvo estos dos años alejada de cuestiones partidarias para dedicarse a cimentar otro tipo de proyecto -no menos político pero que recién está apareciendo en las agendas- el de género y diversidad, no fue bien recibida por varios. Y aunque en algún momento se la mencionó entre los primeros candidatos, hoy esa posibilidad parece más lejana.

La Cámpora, con Guillermo Leguizamón como “voz autorizada”, está en condiciones de hacer valer los pergaminos del exitoso plan de vacunación contra el coronavirus en Tres Arroyos, pero hay sectores que le recriminan no haber “compartido” los contratos laborales que la movida generó a nivel local. Alejado de la agrupación que en su momento le permitió posicionarse, el actual concejal Sebastián Suhit habría adelantado sus intenciones de renovar, pero no cuenta con los apoyos necesarios para sus aspiraciones.

El Movimiento Evita, cuyos dirigentes han capitalizado algunas acciones del Gobierno central en el distrito –lo que les valió cuestionamientos en las últimas reuniones, por parte de quienes les reclamaron haberse enterado por los medios- también podría pedir lo suyo, pero no gusta la cercanía de sus principales referentes con el intendente Carlos Sánchez y otros funcionarios vecinalistas.

Alternativa Justicialista, en tanto, tiene al concejal Juan Gutiérrez con dos años de mandato por delante, y una cercanía con el sector que lidera el diputado Moreno. Con la posibilidad de una lista de unidad en ciernes, no vendría de este lado ninguna propuesta que mueva piezas en el armado del que todavía queda mucho por acomodar.

