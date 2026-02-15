Arriola y un ejemplo de superación, ahora lidera con una pieza de 3.224 KG

15 febrero, 2026

Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general del certamen habiendo pasado 7 horas del comienzo lo tiene al tresarroyense, Lautaro Arriola, liderando la tabla más que nunca ahora con una Corvina de 3.224 KG. En lo que respecta a la “Variada”, sigue siendo el lider el dorregense, Angel Simon con el Chucho de 3.228 KG.

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Lautaro Arriola 3.224 KG Tres Arroyos 2 Arturo Prado 2.748 KG Tres Arroyos 3 Mauro Barragán 2.574 KG A.G.Chaves 4 Iñaki Garcia 2.508 KG Necochea 5 Emilio Walter 2.444 KG San Cayetano 6 Sergio Gertie 2.436 KG San Cayetano 7 Carlos Córdoba 2.410 KG Claromecó 8 Rubén Peralta 2.354 KG Claromecó 9 Alejo Cousiño 2.308 KG Oriente 10 Juan Hamber 2.274 KG Mar del Plata 11 Mario Dial 2.210 KG Necochea 12 Leandro Pardiñas 2.206 KG Claromecó 13 Alejo Colantonio 2.198 KG San Cayetano 14 Mirko Herrera 2.160 KG Necochea 15 Agustin Villamonte 2.142 KG Necochea 16 Gustavo Gómez 2.116 KG Mar del Plata 17 Andres Norrild 2.088 KG Cascallares 18 Gabriel Cejas 2.016 KG Tres Arroyos 19 Maximiliano Rodríguez 1.946 KG Miramar 20 Anibal Garcilazo 1.906 KG San Cayetano 21 Fabian Weingandt 1.772 KG Miramar 22 Luis Garcia 1.762 KG Mar del Plata 23 Alfredo Marriscurena 1.748 KG Claromecó 24 Dario Bardas 1.732 KG San Cayetano 25 Jose Ortiz 1.702 KG San Cayetano 26 Gaston Cejas 1.702 KG Tres Arroyos 27 Ariel Siniscalco 1.684 KG Lobería 28 Walter Pontin 1.682 KG Claromecó 29 Mariano Perez 1.632 KG Necochea 30 Agustin Fernández 1.624 KG San Cayetano Clasificación “Variada”: PUESTO NOMBRE – APELLIDO KG LOCALIDAD 1 Ángel Simón Chucho – 3.228 KG Dorrego 2 Gastón Cejas Bagre – 2.178 KG Tres Arroyos 3 Agustín Barragán Chucho – 1.548 KG Claromecó

