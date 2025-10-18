Arte Para Todos: el mejor regalo para sorprender a mamá (audio)

Desde la Cooperativa de Trabajo “Abriendo Caminos”, a través de Arte Para Todos, prepararon un box con una torta, taza y foto a elección para agasajar a mamá en su día.

Susana Fígaro presidenta de la Institución en diálogo con LU 24 dijo “gracias al trabajo de los chicos pudimos armar dicho regalo, trataremos de vender todo, teniendo en cuenta que es un precio super económico para todos y llamativo para felicitar a mamá”.

“Luego de habilitar la casa de medio camino avanzamos un montón, con las renovaciones nos quedó muy linda”, aseguró. “Queremos seguir creciendo, además en Capital se realizó el 1º encuentro Nacional de Cooperativas con inclusión Laboral, donde vivimos una experiencia muy enriquecedora para nosotros”, detalló.

Anticipó que “empezamos con el armado de una comisión y hacemos una convocatoria a la comunidad, quienes deseen sumarse los esperamos el 7 de noviembre a las 18 en Bernardo Yrigoyen 172”.

“El Box para regalo desde 8 mil pesos, por pedidos contactarse al 2983 – 598044”, finalizó.



