Arte y reciclaje, de la mano de Juan Fuentes

17 mayo, 2023

Juan Fuentes nació en Tres Arroyos, pero actualmente vive en Orense y realiza arte y al mismo tiempo hace reciclaje. Ante esto, Fuentes dialogó con LU24 y comentó: “Viendo cómo está la situación, hacemos un poco de reciclado. Restauro todo lo que encuentro, desde máquinas de coser hasta antigüedades y también algunas otras cosas como de carpintería o macetas.”

A su vez, sobre los materiales de trabajo, explicó: “tengo varias soldadoras, y después trabajo bastante manual. No las he llevado para exponer, porque todo esto que hago son para mis parientes y hay que largarse, pero todavía no lo he hecho.” Y siguiendo en este hilo, concluyó: “no tengo problema en trabajar por pedidos, pero la vida te va llevando a tener que si o si remarla.”

Volver