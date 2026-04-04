Artemis II: El satélite argentino ATENEA completó su misión

4 abril, 2026 1

La misión del microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito al cumplir las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo, tras haber transmitido correctamente los datos programados a estaciones terrestres, formando parte de la misión Artemis II como carga secundaria.

Durante su operación, ATENEA validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, probó enlaces de comunicación de largo alcance y analizó señales de navegación en altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo. Los datos recolectados serán clave para el desarrollo de futuras misiones con mayor complejidad técnica.

El proyecto, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a universidades y organismos científicos, representó un hito para la actividad espacial nacional al posicionar al país en un entorno de alta exigencia como el de Artemis II. Con el cierre de la misión, el satélite dejó resultados concretos en materia de validación tecnológica y experiencia operativa en el espacio profundo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas

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