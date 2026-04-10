Artemis II: Gran expectativa por el regreso de los astronautas

10 abril, 2026 0

La misión Artemis II se acerca a su fin y, tras diez días de tripulación en el espacio, un acercamiento histórico a la Luna y cientos de hitos que marcaron precedente, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán a la Tierra este viernes.

El protocolo para que la nave Orion vuelva a la atmósfera terrestre comenzará a las 20:53 en la Argentina, mientras que 14 minutos después, ocurrirá el amerizaje previsto a las 21:07 en el océano Pacífico, frente a la costa de la ciudad de San Diego.

Tanto la agencia espacial como la tripulación tienen grandes expectativas por ver cómo resultará la vuelta a la Tierra, en lo que fue el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna después de más de 50 años.

Sobre todo, porque la misión ya cumplió todos los objetivos principales y, si efectivamente el regreso ocurre conforme al plan, el camino estaría prácticamente asegurado para el regreso del humano a la superficie lunar, con el fin de establecer una base para preparar futuras misiones hacia Marte.

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