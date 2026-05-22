Artes aéreas y acrobáticas en Tres Arroyos

22 mayo, 2026 0

El próximo 20 de junio en El Fanal se realizará un encuentro de artes aéreas y acrobáticas con la realización del regional del TAAT clasificatorio oficial a la final nacional del Torneo Acrobático Argentino que se realizará en Córdoba.

Este importante evento se llevará a cabo por tercer año consecutivo en nuestra ciudad, que convoca a atletas, profesores y familias de distintos puntos de la provincia como Tornquist, Pigüé, Balcarce, Coronel Suárez, Río Colorado y nuestra ciudad.

Este evento es organizado por la Escuela Volátil que dirige Elizabeth Asef, quienes vienen impulsando el crecimiento de las artes aéreas en la ciudad y región, consolidando a Tres Arroyos como sede referente dentro del Circuito Nacional.

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