Artista tresarroyense fue pre seleccionado en el casting de “La Voz Argentina”

El tresarroyense Cristian Leyes, participó del casting en Bahía Blanca del programa televisivo La Voz Argentina, que se emitirá próximamente por el canal TELEFE y quedó pre seleccionado.



“Me vine ayer a dedo a Bahía Blanca, llegué alrededor de las 15 y había media cuadra de cola. Estuve esperando unas dos horas; nos hicieron pasar en grupos a cantar en una sala. Nos hacían salir a todos y después llamaban a dos o tres para hacer la entrevista previa. Ahora me queda esperar si soy seleccionado. Ellos te avisan, pero de todas maneras estoy contento, porque di un paso más que el resto”, dijo a nuestra emisora sobre la experiencia de ayer.

Cristian, comentó que durante el casting hizo un tema de Abel Pintos, otro de Jorge Rojas y un poco de Rata Blanca. “Los temas los elegís vos y en la prueba están tres coachs y un productor. Me había decidido no venir y ayer me dio por agarrar la guitarra y venir. Fue todo muy improvisado”, sostuvo a LU24 esta mañana.

Por último agregó: “Si tienen ganas o sueños vengan”.