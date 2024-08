Arturo Larrabure, a 50 años del secuestro de su padre

10 agosto, 2024 39

Hace 50 años secuestraban al coronel Argentino del Valle Larrabure, por lo que su hijo Arturo se refirió al episodio que marcó la vida de su familia, ocurrido en la noche del 10 de agosto de 1974.

Arturo, quien al momento de producirse el hecho tenía 15 años, relató por LU 24 que “se vivía una época muy difícil porque había muchos secuestros; de hecho, cuando sucede el del coronel Larrazábal en Azul el 19 de enero nos dijo “voy a suspender mis vacaciones”, habíamos ido a Brasil y luego pasamos por Claromecó”.

“En la Argentina hubo más de 750 secuestros, con bombas, heridos y muertos todos los días, y la noche del 10 al 11 de agosto se produce el ataque a la fábrica: entran por atrás, había un soldado de guardia, que se llama Jorge Fernández, a quien un compañero que era un hombre del ERP le pega un tiro en la cabeza y se produce el ingreso de más de 100 personas”, describió.

“Yo digo siempre que ellos eran un ejército, entraron vestidos como militares y fueron al Casino donde se desarrollaba una fiesta donde estaban mis padres y un montón de gente. El que no estaba era el director de la fábrica y preguntaron por él. Inmediatamente mi padre dijo que era la persona de mayor jerarquía, llévenme, pero no toquen a nadie más; se lo llevaron a él y al capitán García y ahí empieza una vida muy distinta para toda la familia”, dijo.

“En esa época se compartía todo, de hecho, esa tarde yo había jugado al fútbol en la canchita de la fábrica; era un ambiente muy familiero, se hablaba de todo y se tenía plena conciencia”, manifestó.

“Los operarios hicieron una carta pidiendo por la vida de mi padre; fue más de un año de espera con esperanza y con desesperanza porque creíamos que lo iban a liberar, que se podría hacer un canje; no se pedía por el dinero como ocurrió con los hermanos Born que fue el secuestro más caro de Argentina, que fue muy cerca del de mi padre, el 6 de septiembre; se vivía un clima muy terrible en la Argentina”, contó.

“Creo que es importante contar todos los hechos, para que no volvamos a practicar esos caminos de odio, de violencia porque Argentina tiene que salir adelante: tenemos un país maravilloso, con todos los climas, lugares como la costa atlántica de Claromecó que cada año recibe más turismo, lugares realmente fantásticos en el país, no puede ser que estamos en situación de pelea interna permanentemente, no puede ser”, agregó.

En lo que hace a la actualidad, y en espera de la canonización del coronel Larrabure, dijo que “hace 2 días estuvimos con monseñor Olivera quien lleva el proceso de canonización de mi padre y con Sebastián Miranda quien escribió un nuevo libro sobre la vida de mi padre, en el Colegio Militar de El Palomar ante todo el cuerpo de cadetes, durante tres horas. No nos querían dejar volver, porque preguntaban un montón de cosas que no les habían contado”.

Arturo Larrabure referenció la nota que publica hoy Infobae y dijo que en la misma “se hace referencia a algo que nunca se había dicho: uno de mis tíos ofreció su vida, la de su esposa y la de su hija a cambio; mi abuela murió mientras él estaba en cautiverio y hay una hoja de lo que era el libro de guardia del ERP, que muestra como lo trataban, lo trataban de reo, de burgués pero si había algo que no era burgués era mi padre”, sostuvo.

Finalmente envió un saludo “a toda la gente de Tres Arroyos, que siempre llevo en mi corazón”.

