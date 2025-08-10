Arturo Larrabure en TN al cumplirse 51 años del secuestro de su padre

Este domingo, el tresarroyense Arturo Larrabure estuvo en los estudios de TN, con motivo de cumplirse este diez de agosto el 51º aniversario del secuestro de su padre, el Teniente Argentino del Valle Larrabure por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el asalto de esta organización a la fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba.

Durante la entrevista, Arturo, que al momento de producirse el secuestro tenía 15 años hizo referencia a los momentos vividos por su familia hasta conocerse posteriormente el desenlace fatal de la muerte por asfixia luego de 372 días de cautiverio.

El militar fue nombrado “Siervo de Dios” por la Iglesia católica en 2023, su figura fue homenajeada incontables veces y aún pisa fuerte en la actualidad, tanto que la fábrica cordobesa donde fue secuestrado lleva su nombre por decisión del presidente Javier Milei, mientras se trabaja el pedido de canonización a instancias de la familia ante el Vaticano.

