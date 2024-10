Arturo Larrabure: “Villarruel es muy buena ajedrecista, anticipa la jugada”

Arturo Larrabure habló este domingo con LU 24 sobre la entrevista que mantuvo con la ex presidenta de la Nación Isabel Martínez de Perón, la actual vicepresidenta Victoria Villaruel.

“Es una muy buena ajedrecista y está demostrando ser muy buena política, hizo una primera jugada y habrá que esperar para ver las restantes; los principales diarios están tratando de entenderlo; ella es de un coeficiente intelectual superior a la media, lo hemos visto en debates que ha tenido como candidata a vicepresidenta que muestran la soltura y calidad de palabra como pocas personas que tienen en el país”, sostuvo respecto de la figura de la presidenta del Senado.

También abordó aspectos de la visita que mantuviera en el Vaticano con el Papa Francisco, y dijo que “lo que hablo con ella durante una hora que no trascendió porque hay mucho hermetismo porque Victoria no da notas y hay que tratar de entender lo que se habló, pero uno tiene que deducir que se habló de la unión nacional, y el peronismo no puede ser ajeno a la construcción política del país, por lo que uno deduce que el Papa busca el camino el encuentro y la cordialidad, ve sonrisas en los fotos; ella lo conoce desde hace tiempo cuando era Arzobispo, porque lo fue a ver por las víctimas del terrorismo”.

“Isabel Perón fue vicepresidenta del país y ante la muerte de Perón el 1 de julio del 74 asumió la presidencia en un país caótico, porque explotaban cuatro bombas por día, entonces ella asumió en un país terrible que tenia que tratar que no se le hundiera totalmente, con el rodrigazo y la inflación rondando; podemos hablar de Rucci, Igarzabal, el Juez Quiroga en abril del 74, el Padre Mugica, la expulsión de Perón de la Plaza de Mayo de los Montoneros por imberbes, eran asesinatos y actos emblemáticos”, expresó Larrabure.

“Nosotros hemos tenido algún problema con Isabel Martínez de Perón por el caso de mi padre, y en ese momento se hablaba de cinco terroristas que habían sido condenados por la vida de mi padre: podemos hablar del secuestro de los Born, por lo que al hablar de ellos podemos demostrar que el 24 de marzo del 76 fue el fin de estos hechos que minaron la Argentina”, dijo.

“Consultado si el hecho de entrevistarse con Isabel Perón fue l luego de ver al Papa, dijo que “pudo haberlo reforzado, y además el busto de Isabel es hecho de Rocco Marsch, el chofer de Ricardo Iorio, quien se entrevistó con Isabel, y Victoria lo quería mucho a Ricardo, por lo que todo eso es muy importante y tuvo algo que ver”.

“Claudia Rucci que es la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación es del peronismo de derecha y deberá jugar tarde o temprano en la composición política del país, y el Papa Francisco perteneció a Guardia de Hierro, que es el peronismo de derecha de esa época”, manifestó.

“Milei tiene una agenda diferente de Victoria Villareal, son complementarias, esta llevando bastante bien la parte económica y Victoria tiene otra agenda, la de la década del 70 por lo que hablo que se juzgara a todos los Montoneros, porque Firmenich vive libre sin ninguna condena por lo que las agendas indudablemente son diferentes”.

Ellos saben que Victoria encara una lucha desde hace 18 años, y tiene una mirada abarcativa sobre el movimiento peronista, que hoy día parece una bolsa de gatos, y tiene una mirada histórica y seguramente ahora, “la gente dirá: ¡lo que pasó en los 70!, y el por qué no me lo contaron”.

