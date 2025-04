Arturo Larrabure y el fallecimiento del Papa: “se ha muerto el argentino más célebre”

21 abril, 2025 156

Arturo Larrabure habló sobre la muerte del Papa Francisco con LU 24 y opinó que “se nos adelantó, siempre pensamos que iba a tener un tiempo más en esta tierra, pero evidentemente estaba muy enfermo; tenía mucho para dar, mucha experiencia, mucha vivencia, mucho consejo y uno siente que se ha muerto el argentino más celebre que hemos tenido, algunos dirán que fue Maradona pero yo creo que es Francisco”.

“Ha hecho cosas interesantes como la condena a los pedófilos que muchos Papas no hicieron, y es bueno analizar su mirada amplia sobre la historia argentina, no sesgada, no parcial, era un hombre que con los años y con mayor amplitud nos vamos a dar cuenta de su papado”.

Dos veces

“Yo estuve dos veces con él: uno en el 2006 donde le entregué el libro que escribí: “Un canto a la patria”, y me recibió sin entrevista previa, un amigo le planteó lo que quería hacer y como era un hombre que nunca dio vueltas, me recibió y charlamos por unos 15 minutos y yo le dije que con ese libro quería contribuir a la paz, en esa época era el arzobispo de Buenos Aires”, dijo.

“En 2022 me recibió en audiencia privada y charlamos por espacio de media hora, era un hombre que primero te escuchaba y luego te daba su opinión, me sorprendió muchísimo y me dijo “parece mentira” que tengas que mendigar la historia, frase que reiteró; no veía bien tanta parcialidad, tanta mirada injusta”. Luego hablamos del proceso de canonización; conocía el tema, aunque el que se está ocupando del caso es el obispo castrense Monseñor García Olivera quien lo está haciendo muy bien, era su bandera”, relató.

“No puede ser que estemos siempre peleando en Argentina”

“Creo que era muy estudioso, muy reflexivo y creo que el mejor calificativo era que atendía a justos y pecadores, un ser humano con muchos interrogantes para ver si la Argentina se decide a ser mejor o seguimos transitando la desdicha de la pelea entre hermanos: tenemos todo para ser un país grande y sin embargo estamos siempre peleando, no se puede ser así, tenemos que mirar con amplitud como él nos marcaba siempre”.

“Fue la primera vez que recibía en audiencia privada a familiares del terrorismo de estado”, dijo Larrabure, quien envió saludos a Tres Arroyos “un lugar que recuerdo con tanto cariño”, concluyó.

Volver