Se reanudó la obra de agua potable. Vial Agro amplió el contrato

26 agosto, 2025

El Ingeniero del área técnica de la empresa Vial Agro S.A. Arturo Prado, reconfirmó el anuncio del Intendente Pablo Garate en referencia a la continuación del 20% restante para finalizar la primera etapa mega obra de agua potable en Tres Arroyos.

Prado dijo “llegamos a una neutralización decidida en conjunto con el (DIPAC) Dirección Provincial de Agua y Cloacas, en la cual tuvimos que presentar una ampliación de obra para continuar las tareas que faltaban, y tuvimos que sumar etapas que no estaban previstas al iniciar dicho proyecto en 2023”.

“Entre Marzo y Abril del 2025 llegamos a un nuevo acuerdo con DIPAC para reiniciar los trabajos con la ampliación aprobada, empezando a fines de Abril con la idea de finalizar la obra a un ritmo paulatino”, afirmó.

“La intención de la empresa es terminar de construir, por ende, armamos una oficina y un deposito para dejar las herramientas y materiales eléctrico con la ayuda de CELTA, hicimos el cableado necesario para trabajar con la cisterna, nuestra idea es unir los pozos para abastecerla”, aseguró.

“Esperamos el pago de DIPAC para continuar financiando la obra, con este proyecto queremos mejorar la presión de agua en la ciudad mediante un anillo conectado a dieciocho Empalmes llegando al exterior e interior de las cuatro avenidas de la ciudad”, mencionó.

“Desde mi punto de vista esta nueva presión, generará más perdidas en la ciudad ya que no esta preparada, asimismo una vez terminado este proyecto licitaremos uno nuevo para cambiar todas las cañerías de la ciudad sellando el sistema”, contó.

“Finalmente dijo las cañerías que están por debajo de la ciudad tienen muchos años por lo tanto es necesario volver a colocar nuevas de PVC”.

