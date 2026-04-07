(audio)Arzoz y CIA: prepara el segundo remate de Gordo, Invernada y Cría

7 abril, 2026 10

Este viernes, en la Sociedad Rural de Tres Arroyos a las 14:30 la Firma Arzoz y CIA, hará su segundo remate de Gordo, Invernada y Cría.

Ricardo Arzoz integrante de la Firma Ganadera en diálogo con LU24 dijo “esta etapa comenzó en el año 2018 y estamos muy contentos y conformes por el apoyo que recibimos de nuestro clientes en cada edición”.

“Creemos que tendremos entre 600 y 700 cabezas, pero no esta cerrado ese número, ya que a veces se inscriben más interesados a último momento, pero siempre van a ser bienvenidos”, mencionó

“Tenemos un lindo lote de hacienda, entre ellas hay 35 vacas Preñadas con un plazo de 30, 60 y 90 días”, detalló y explicó que “hubo una caída en la cantidad de cabezas en diciembre del año pasado perdimos 709 mil cabezas, alcanzando una perdida de 3 millones desde el 2023 hasta la actualidad”.

“Esta pérdida se dio gracias a diferentes cuestiones, como Políticas, el proceso de cada vaca, la falta de incentivos en el Sector Ganadero, la Sequía y las inundaciones en otros sectores, esto no solo sucede en nuestro país también paso en Estados Unidos, Australia y los distintos países consumidores de carne”.

“Pese a esto, la Ganadería esta en un buen momento, y los precios acompañan para comprar y vender mejor. Estamos en un sector donde el consumo de carne siempre se mantiene”, aclaró.

“Finalmente, contó podrán ver el remate vía Streaming por nuestro canal de YouTube Arzoz y Compañía, además podrán llamar y comprar, si lo desean”.

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