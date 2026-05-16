Arzoz y Cía. realiza tercer remate de Gordo, invernada y cría (audio)

16 mayo, 2026 0

Este sábado, desde las 14:30 en la Sociedad Rural de Tres Arroyos ubicada en las Avenidas Anibal Ponce y Libertad, las firmas Arzoz y Compañía con Sucesores de Brívio realizarán su 3º remate mensual de Gordo, Invernada y Cría.

El Martillero Ricardo Arzoz dijo “por suerte el clima nos permitió armar el remate para esta semana, la hacienda alcanza las 1200 cabezas de muy buen calidad, no esperábamos llegar a este número, pero los caminos rurales permitieron que el traslado se pueda hacer con total seguridad”.

“Agradecemos a todos los clientes que acercaron su hacienda permitiendo realizar cada remate y son parte del negocio, nos alegra muchísimo el resultado obtenido. El negocio ganadero en Tres Arroyos y la zona viene muy bien, además estamos recuperando la Invernada”, explicó.

“Los plazos de pago son: Invernada 30 y 60 días, vaca páridas 30, 60 y 90 días y a la balanza 30 días, a su vez tendremos disponibles las distintas tarjetas de los Bancos Galicia, Provincia y Nación”, concluyó.

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